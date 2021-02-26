Son dakika! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı - Son Dakika

Aramalarda, 99 gram metamfetamin, 132 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 520 lira para ele geçirildi.

Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin üstleri ile araçlarında arama gerçekleştirdi.

Son Dakika: Akaryakıtta vergi kaçakçılarına dev operasyon! 1,2 milyar liralık satış verisini silen 157 istasyon tespit edildi

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun

Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı

İtalyan basını Ozan Kabak'ın sezon başı Inter'in kapısından döndüğünü ve transferin hala gerçekleşme ihtimali olduğunu iddia etti