Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin üstleri ile araçlarında arama gerçekleştirdi.
Aramalarda, 99 gram metamfetamin, 132 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 520 lira para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı - Son Dakika