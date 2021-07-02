Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adres ve araçlar, narkotik dedektör köpeği "Alfi"nin katılımıyla arandı.
Bir miktar uyuşturucu ele geçirilen operasyonda C.Ö. ve R.K. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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