Üye Girişi
Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika

Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu tutuklandı

15.02.2022 15:27
Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu tutuklandı

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan baba ve oğlu tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan baba ve oğlu tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ikametten uyuşturucu temin eden E.K. ile K.N.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili baba A.A. (38) ve oğlu Y.A. (16) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. E.K. ile K.N.Y hakkında ise adli işlem yapıldı.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Mahallesi, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:31 Stefan Kuntz görüştü! Deniz Undav Türk Mili Takımı forması giymeye sıcak bakıyor
15:27 Yaşar Alptekin canlı yayında vasiyetini açıkladı
15:15 Maskesiz hayatımız ne zaman başlayacak? Bakanlık yetkilileri müjdeyi verdi
15:12 İslamiyet'e yönelen Yaşar Alptekin, Merve Boluğur'un dansına göz ucuyla bile bakmadı
15:09 Rusya'nın Ukrayna işgali bu gece 04.00'te başlıyor mu? ABD'li istihbaratçı iddia etti
15:05 "HDP olmadan demokrasi konuşulamaz" diyen Buldan: Soymadıkları bir yastıklarımızın altı kalmıştı!
14:48 Ukrayna savaşa hazırlanırken Dışişleri Bakan Yardımcısı Kudüs'te tatil yapıyor
14:48 Özcan Deniz'in eski eşini darp davasında, tanıklar birbirini yalanladı!
14:45 Gülben Ergen "Bakirelik önemli mi?" sorusuna hak ettiği yanıtı verdi
14:43 Kılıçdaroğlu'nun elektriği ne zaman kesilecek? İşte o sorunun cevabı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 15:39:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement