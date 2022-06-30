Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına suçüstü: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına suçüstü: 2 gözaltı

30.06.2022 17:46
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına suçüstü: 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, madde bağımlılarına uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgi alınan T.B. ve O.B. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı. Ekiplerce yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeleri ile 6 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına suçüstü: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına suçüstü: 2 gözaltı - Son Dakika
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