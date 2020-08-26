Son dakika! Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta bir kadın evinde ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ta bir kadın evinde ölü bulundu. Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 50 yaşındaki Nermin Coşkun'un yakınları, cumartesi gününden beri kendisinden haber alamadıkları için evine gitti. Çilingir yardımıyla eve giren yakınları, Coşkun'un hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Coşkun'un bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 18:41

Kaynak: AA

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