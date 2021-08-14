Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı bilinmeyen nedenle düştü! - Son Dakika

Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Beriev 200 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi. Uçakta pilotlarla birlikte 7 kişi bulunuyordu. Uçağın Rusya'dan kiralanmış Adana yangın söndürme birimine bağlı bir uçak olduğu öğrenildi.

"BİR SÜRE ÖNCE UÇAKLA İRTİBAT KESİLDİ"

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı. Orman yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik." dedi.

ADANA'DA GÖREV ALMIŞTI

Düşen uçak Temmuz ayında Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangına müdahalede görev almıştı.