BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN TAZİYE MESAJI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Pakdemirli, "Başımız sağ olsun. Orman yangınlarıyla mücadelede büyük bir özveri ile çalışan kahramanlarımızı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Acımız çok büyük. Ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum" dedi.