Son dakika: Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Pazarcık- Gaziantep kara yolu üzerinde yol kontrol noktasında şüphe üzerine üç aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanmakta kullanılan aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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