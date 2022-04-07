Son dakika: Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika: Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

07.04.2022 13:12
Son dakika: Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Pazarcık- Gaziantep kara yolu üzerinde yol kontrol noktasında şüphe üzerine üç aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanmakta kullanılan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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