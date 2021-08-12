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Son Dakika | Kahramanmaraşlı "ateş savaşçıları" bir köyü alevlerden kurtarmanın gururunu yaşıyor - Son Dakika

Son Dakika | Kahramanmaraşlı "ateş savaşçıları" bir köyü alevlerden kurtarmanın gururunu yaşıyor

12.08.2021 11:00
Son Dakika | Kahramanmaraşlı

Son dakika haberi... Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarıyla mücadelede görev alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye personeli, bir köyü alevlerden kurtarmanın gururunu yaşıyor.

Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarıyla mücadelede görev alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye personeli, bir köyü alevlerden kurtarmanın gururunu yaşıyor.

Yangınların büyük oranda söndürülmesinin ardından Kahramanmaraş'a dönen "yangın savaşçıları", İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle karşılandı.

Sirenler çalarak girdikleri alanda araçlardan inen itfaiye personellerinin meslektaşları ve aileleriyle sarılarak hasret giderdiği sırada duygusal anlar yaşandı. 5 yaşındaki Esmira da babasını, çizdiği resimle karşıladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya tarafından plaket ve çiçek takdim edilen personeller daha sonra alandaki meslektaşlarıyla günün anısına fotoğraf çektirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fatih Yoldaş, AA muhabirine, bölgede yangın çıkmasının ardından AFAD'ın talebiyle 6 araç ile 13 personeli Antalya'ya gönderdiklerini belirtti.

Antalya yangınının ardından aynı ekibin Muğla'ya geçiş yaptığını aktaran Yoldaş, ekibin 13 gün boyunca bölgede birçok yangına müdahalede bulunduğunu söyledi.

Yoldaş, yaşanan süreçte yangın bölgesine gönüllü gitmek için onlarca itfaiye eri, çok sayıda sivil vatandaşın talepte bulunduğunu ifade ederek, "Bu durum bizi gerçekten onurlandırdı. Şu an hala yangın olursa yine gideriz diyen itfaiyecilerimiz var. Bundan dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Buraya geldiklerinde çok duygulandık. Bize kattıkları kahramanlık hikayesi, verdikleri bu değer ve ateşle olan mücadeleleri için onlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

-"Bu sefer sirenler kavuşmak için çaldı"

Bölgeye giden personellerin ailelerinin hiçbirisinin 'ne zaman dönecekler' diye sormadığını aksine 'ne kadar kalmaları gerekiyorsa orada kalsınlar' dediğini anlatan Yoldaş, şunları kaydetti:

"Arkadaşlara yoruldunuz mu? Nöbet değişelim mi?' diye sorduk ama hiçbiri 'değişelim' demedi. Bugünkü gelecek sireni bekliyorduk. Sabahtan beri heyecanla onlarla kavuşma anını bekliyorduk. İlk siren sesini duyduğumuz andan itibaren kalbimiz başka çarptı bu sefer. Bu seferki siren kavuşma sireniydi. Bugün biraz daha hem duygusal hem gururluyuz. Kahramanmaraş itfaiyesi olarak personelimiz iyi durumda."

İtfaiye grup çavuşu Ahmet Arık da yaklaşık 15 yıldır bu mesleği icra ettiğini ilk defa halkın birbirine bu kadar kenetlendiğini gördüğünü söyledi.

Köy halkının birbirine o kadar bağlı olmasının, ellerinde tırmıklarla yaşlı teyze ve amcaların köylerini kurtarmak için gösterdiği çabanın kendilerinin de azmini artırdığını belirten Arık, "Bu olay beni bayağı etkiledi. Çünkü insanlar evlerinin yanmaması için hep birlikte nöbet tutmuşlar. Bizim oraya gitmemiz onlara biraz daha güven verdi." dedi.

İtfaiye onbaşı Samet Orçan da yaklaşık 8 yıldır itfaiye personeli olarak görev yaptığını ve böylesi bir yangınla ilk defa karşılaştığını ifade etti.

Eşini kaybeden yaşlı teyzenin "Evimi de kaybetmek istemiyorum" çığlığı

Rüzgarın da etkisiyle köye doğru çok şiddetli bir yangının geldiği sırada 6 ay önce eşini kaybeden bir teyzenin "Evimi de kaybetmek istemiyorum" diye yardım istemesinden ekip olarak çok etkilendiklerini anlatan Orçan, "O anda çok duygulandık. Senin evini yakmayacağız kurtaracağız dedik ve çok şükür kurtardık. Teyze bize çok dua etti ve 'nerede bir Kahramanmaraşlı görsem ona gidip sarılacağım' dedi. Orada çok duygusal anlar yaşadık. İnşallah böyle bir felaket bir daha yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

Kızının özlemini resmettiği tablo ile karşılanan itfaiye eri Enes Bayraktar da kutsal saydığı mesleğinde 3. yılı geride bıraktığını belirtti.

Alevlerin köyü yakmasına engel oldular

Yangın bölgesinde geçirdikleri süre içerisinde vatandaşın çok ciddi desteğiyle karşılaştıklarını ifade eden Bayraktar, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Karaisa köyü çevresini saran yangında alevler arasında kaldıklarını ancak yine de yılmayıp köyü yanmaktan kurtardıklarını belirterek, "Alevler etrafı sarmıştı. Bayağı mücadelemiz oldu. Alevlerin köye girmemesini sağladık. Köy halkının sevincini anlatamam, onların yüzündeki sevinç bizim oradaki aldığımız riske değerdi. Hiç kimsenin evine zarar gelmedi, herkes çok mutluydu." şeklinde konuştu.

İtfaiye eri Hüseyin Ertokuş da bölgede görev aldıkları yerlerde köy sakinlerinin kendi imkanlarıyla tırmıklarla yangın söndürmeye çalıştıklarını, zor şartlar altında girilemeyecek yerlere bile araçlarla girip yangını bertaraf etmeyi başardıklarını dile getirdi.

-"Milletin bölünmez olduğunu bir kere daha görmüş olduk"

Mahmut Samet Doğan da mesleğinde 10. yılı doldurduğunu ve çok zorlu bir görevi daha başarıyla tamamlamanın sevincini yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Müthiş bir birlik, beraberlik vardı orada. Gerek yöre halkı gerek itfaiyeciler gerek kolluk kuvvetleri olsun koordinasyon çok güzeldi. Bu milletin bölünmez olduğunu herkesle birlikte bir kere daha orada görmüş olduk. Milletin vatanı için canı pahasına her şeyi yapabileceğini herkes görmüş oldu bizler de dahil olmak üzere. Şiddetle yaklaşmakta olan yangına bizim canımızı ortaya koyduğumuzu gören vatandaş da bizler için elinden geleni yaptı. Tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Birbirimizle kardeş gibi olduk."

Orman yangınlarına müdahale eden ekip daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti.

Kahramanmaraş, İtfaiye, Antalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kahramanmaraşlı 'ateş savaşçıları' bir köyü alevlerden kurtarmanın gururunu yaşıyor - Son Dakika


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