Son dakika... Kahramanmaraşlı şehit Er Fırat Canlı, son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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Son dakika... Kahramanmaraşlı şehit Er Fırat Canlı, son yolculuğuna uğurlanıyor

27.04.2022 20:52

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraşlı şehit Er Fırat Canlı, son yolculuğuna uğurlanıyorKilit Operasyonunda şehit olan Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kahramanmaraşlı şehit Er Fırat Canlı, son yolculuğuna uğurlanıyor

KAHRAMANMARAŞ Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehidin naaşı dün akşam saatlerinde askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirildi. Buradan konvoy eşliğinde Afşin İlçesi Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan şehidin için Afşin ilçesine bağlı Küçük Tatlar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Son dakika... Kahramanmaraşlı şehit Er Fırat Canlı, son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika... Kahramanmaraşlı şehit Er Fırat Canlı, son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika... Kahramanmaraşlı şehit Er Fırat Canlı, son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika... Kahramanmaraşlı şehit Er Fırat Canlı, son yolculuğuna uğurlanıyor

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Kahramanmaraş, Veteriner, Fırat, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kahramanmaraşlı şehit Er Fırat Canlı, son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kahramanmaraşlı şehit Er Fırat Canlı, son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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