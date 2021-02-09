Son dakika: Kahta'da 6 kişinin öldüğü kavgada 12 kişi tutuklandı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 6 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Geçen hafta cuma günü muhtarlık seçimi ve kaçak kazı nedeniyle aralarında husumet bulunan Göğüs ve Gözel aile fertleri Kahta'ya bağlı Doluca köyü yakınlarında karşılaştı. Taraflar arasında kaçık kazı ihbarı nedeniyle çıkan ve kısa sürede büyüyen tartışma, iki aile fertlerinin telefonla aradığı yakınlarının da gelmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada; Mehmet Göğüs, İbrahim Göğüs, İbrahim Göğüs, Yusuf Göğüs, Mehmet Gözel ile Mustafa Gözel öldü, 4 kişi ise yaralandı.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kavgayla bağlantısı olduğu saptanan 12 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen iki aileye mensup 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.