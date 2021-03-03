Son dakika! Kahta'daki iş yeri yangını paniğe sebep oldu - Son Dakika

Son dakika! Kahta'daki iş yeri yangını paniğe sebep oldu
03.03.2021 08:38
Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan bir iş yeri yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan bir iş yeri yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlık Girne mahallesinde meydana geldi. Girne mahallesi Jandarma Yolu'ndaki bir iş yerinde ilk belirlemelere göre elektrikten kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. İşyerinden çıkan dumanı fark eden vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kahta itfaiye ekipleri tarafından alevler içinde kalmış işyerine müdahalenin ardından yangın kontrol altında alındı.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
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