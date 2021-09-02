Kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bafra ilçesinde Uğur Demet isimli bir şahıs, Tabakhane Mahallesi Medrese aralığındaki kahvehaneye gelerek burada oturan Selçuk Söyleyen'e ateş etti. Bu sırada yaşanan silahlı çatışmada Uğur Demet, Selçuk Söyleyen, Aziz Namlı ve Zeynel Dönge yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILANLARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Selçuk Söyleyen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.