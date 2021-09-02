Üye Girişi
Kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti

02.09.2021 23:12

Samsun'da bir şahıs, kahvehaneye gelerek mekanda oturan bir kişiye tabancayla ateş etti. Çıkan silahlı çatışma sonrası 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Aralarından bir kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bafra ilçesinde Uğur Demet isimli bir şahıs, Tabakhane Mahallesi Medrese aralığındaki kahvehaneye gelerek burada oturan Selçuk Söyleyen'e ateş etti. Bu sırada yaşanan silahlı çatışmada Uğur Demet, Selçuk Söyleyen, Aziz Namlı ve Zeynel Dönge yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILANLARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Selçuk Söyleyen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti
Kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti
Kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti
Kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti

Selçuk, Samsun, Bafra, Ölü, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP'den Millet İttifakı'na gözdağı: 'Nasıl olsa bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur 23:28 HDP'den Millet İttifakı'na gözdağı: 'Nasıl olsa bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor 22:21 Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı 22:06 Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 2 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 23 bin 496 yeni vaka tespit edildi 21:53 Son Dakika: Türkiye'de 2 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 23 bin 496 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizde hibrit eğitime geçilecek 21:00 Son Dakika! YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizde hibrit eğitime geçilecek Genç kız 19:01 Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum 18:46 Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Ali Bilaloğlu: Çip krizi 2022'ye kadar sürecek 17:05 Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Ali Bilaloğlu: Çip krizi 2022'ye kadar sürecek

Son Dakika Haberleri
17:40 Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu gece İstanbul'da olacak
17:38 3 kızını başından vurarak öldüren müezzin, cezaevinde intihar girişiminde bulundu
17:29 Bir çanta dolusu para bulan temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket
17:25 Bu maçta kaleyi Altay Bayındır'a kaptıran Uğurcan Çakır'dan tepki! Golün ardından takımı beklemeden gitti
17:22 Bağcılar'da gündüz vakti yaşanan olay korkuttu! Tartışma yaşadığı taksi şoförünün arkasından kurşun yağdırdı
17:15 Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim
16:55 Fenerbahçe'de, Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferi an meselesi
16:52 İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı
16:50 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı
16:43 Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber geldi
Süper Lig'de 4-16. hafta maç programları belli oldu! İşte derbi tarihleri Süper Lig'de 4-16. hafta maç programları belli oldu! İşte derbi tarihleri         
23:36
Polisten kaçan suç makinelerinin kullandığı araç, yol kenarında servis bekleyen kadına çarptı Polisten kaçan suç makinelerinin kullandığı araç, yol kenarında servis bekleyen kadına çarptı         
22:54
Yasmin Erbil yatak pozlu paylaşımıyla gündem oldu! Seda Sayan yorum bıraktı Yasmin Erbil yatak pozlu paylaşımıyla gündem oldu! Seda Sayan yorum bıraktı         
22:11
Kocaelispor, Aziz Yıldırım'a olan borcunu 1 yıl ertelemeli ödeyecek Kocaelispor, Aziz Yıldırım'a olan borcunu 1 yıl ertelemeli ödeyecek         
22:05
"Aşılamaya rağmen vakalar neden artıyor?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt: Nedeni aşısızların salgını         
21:41
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca: Salgın okulların kapanma sebebi olmayacak Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca: Salgın okulların kapanma sebebi olmayacak         
20:26
Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi         
18:52
Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz         
18:10
1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım 1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım         
17:02
6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor         
16:28
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı         
16:23
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti         
16:01
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz         
15:58
Abisi ve yengesini boğarak öldüren Mehmet Turhan'ın iddianamesi tamamlandı: Elindeki iple beni öldüreceğini sandım Abisi ve yengesini boğarak öldüren Mehmet Turhan'ın iddianamesi tamamlandı: Elindeki iple beni öldüreceğini sandım         
11:16
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 00:00:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement