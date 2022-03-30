Son dakika... Kalbe uzanan anjiyo tellerinden nağmeler yükseldi - Son Dakika
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Son dakika... Kalbe uzanan anjiyo tellerinden nağmeler yükseldi

30.03.2022 13:06
Son dakika... Kalbe uzanan anjiyo tellerinden nağmeler yükseldi

Son dakika haberler... Sivas'ta bir kardiyoloji uzmanı ile saz ustasının fikriyle saza takılan anjiyo tellerinden nağmeler yükseldi.

Sivas'ta bir kardiyoloji uzmanı ile saz ustasının fikriyle saza takılan anjiyo tellerinden nağmeler yükseldi.

Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı İsmail Erdoğu, sohbet ortamında saz ustası Şentürk İyidoğan'a anjiyoda kullanılan telleri saza takmayı önerdi.

Erdoğu'nun önerisini hayata geçiren İyidoğan, anjiyo telleri kullanılan sazdan daha güzel ses çıktığını fark etti.

Erdoğu, AA muhabirine, teknolojik gelişmelerle anjiyo tellerinin daha da inceldiğini ve estetik hale geldiğini belirterek, anjiyo telini saza takma fikrini şöyle anlattı:

"Sivas'ta saz ustası Şentürk İyidoğan ile tanıştık, kendisiyle dostluğumuz ve arkadaşlığımız var. Bir sohbet sırasında anjiyoda tellerin çok önemli olduğunu ve bunların hastalığın seyrinde çok kritik öneme sahip olduğunu anlattım. Şakasını yaptığımızda acaba anjiyo tellerini saza taksak nasıl olur, diye konuştuk. Kullandığımız malzemelerden tıbbi atık olan ürünleri sterilize ederek, Şentürk ustaya verdik. O da ustalığını gösterdi, bu tellerden çokta güzel sazlar yaptı. Tınılarının çok daha farklı olduğunu sazlar bize hissettiriyor. Kendisinin eline sağlık."

Kendisi de saz çalan Erdoğu, "Bu saz telleri çelikten yapılmış teller, saz telleri oldukça sert. Bizim kullandığımız anjiyo telleri oldukça yumuşak, teknolojik olarak daha ileri ve daha pahalı malzemeler. Hastaların yüreğine giden teller şimdi de duygusal olarak türkülerle yüreklerine gidecek." dedi.

İyidoğan ise anjiyoda kullanılan tellerin çok pahalı olduğunu belirterek, "Hocamızla bu konuda şakalaşırken 'Tellere bir bakayım, curaya falan olur mu, ses verir mi?' dedim. Amacımız tellerin geri dönüşümünü sağlamaktı. Hocamız bir gün telleri getirdi ve bağlamalara taktım." diye konuştu.

Anjiyo telinin her bağlamaya uyum sağlamadığını anlatan İyidoğan, "Ters düzenlerde falan çok keyifli bir ses olduğunu düşünüyorum. Anjiyo teli çok pahalı bir tel, doktorlarımız sterilize ettikten sonra geri dönüşümünü sağlamayı istiyoruz. Bağlamalar üzerinde bunu kullanalım, çok da keyif veriyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Estetik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kalbe uzanan anjiyo tellerinden nağmeler yükseldi - Son Dakika


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