Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi otomobiliyle önünü kestiği aracın sürücüsünü kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, ilçeye bağlı Pınarcık köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa G. idaresindeki 78 SH 981 plakalı otomobille daha önceden aralarında husumet bulunan Murat Çetin'in kullandığı 67 AAK 142 plakalı otomobilin önünü kesti. Hızlıca otomobile yaklaşan Mustafa G. elindeki bıçağı Murat Çetin'in kalbine saplayarak otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kaçan cinayet zanlısını olaydan bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Olayın yol verme kavgasından dolayı meydana geldiği iddia edildi. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK