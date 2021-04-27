Son dakika: Kaldırımda yürürken ölümden kıl payı böyle kurtuldu - Son Dakika

Son dakika: Kaldırımda yürürken ölümden kıl payı böyle kurtuldu
27.04.2021 12:17
Son dakika haberi: Kaldırımda yürürken ölümden kıl payı böyle kurtulduHırvatistan, (DHA)- Hırvatistan'da aşırı hızla caddede seyir eden otomobil kontrolden çıkarak, park halindeki araçları biçti.
Kaldırımda yürürken ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Hırvatistan, (DHA)- Hırvatistan'da aşırı hızla caddede seyir eden otomobil kontrolden çıkarak, park halindeki araçları biçti. Kaza anında kaldırımda yürüyen yaya ise ölümden kıl payı kurtuldu.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de dün yerel saatle 14.30 sıralarında caddede aşırı hızda seyir eden otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki araçlara çarptı. Kaldırımda yürüyen bir kişi ise araçların arasında sıkışmaktan şans eseri kurtuldu. O anlar caddeki güvenlik kamerasına yansıdı. Zagreb polisi, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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