Son dakika haber... Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika

Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda yaralandı

KARAMAN'da Karaman'da kaldırımda yürüyen ve alkollü olduğu iddia edilen Rahim Ö. kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla bacağından vuruldu. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 1.20 promil alkollü olan Rahim Ö. kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırına uğradı. Sol bacağından yaralanan Rahim Ö. kanlar içinde yere yığılırken silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı Rahim Ö. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, silahlı saldırganı yakalamak için harekete geçti.