DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaçlara çarparak devrilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Düzce Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Sevil Özcan yönetimindeki 06 FU 065 plakalı otomobil, otoparktan çıkarak caddeye girdiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kaldırıma çıktı. Ağaçlara çarpan otomobil devrildi. Otomobil ters dönerken, kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar sürücüyü araç içerisinden çıkardı. Kazadan yaralanmadan kurtulan sürücü olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KALDIRIMDAKİ AĞAÇLARA ÇARPAN OTOMOBİLİN DEVRİLMESİ KAMERADA - Son Dakika