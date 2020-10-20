Denizli'nin Kale ilçesinde, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Kaymakam Abdülkadir Şahin, İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda ilçe merkezinde Kovid-19 denetimine katıldı. Pazaryeri esnafıyla görüşen Şahin, salgına karşı mücadele konusunda bilgilendirmede bulundu.
İnsan sağlığını tehdit eden Kovid-19 salgınının toplum olarak alınacak tedbirlerle etkisiz hale getirilebileceğine dikkati çeken Şahin, vatandaşlardan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istedi.
Şahin, denetimlerin aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.
Kovid-19 denetimlerine, İlçe Emniyet Amiri Komiser Muhammet Talha Tutar ile diğer ilgililer de katıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kale'de Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika