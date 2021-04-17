Kayseri'de hipoplastik sol kalp sendromu ile dünyaya gelen iki erkek bebek, ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a sevk edildi.

Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dünyaya gelen iki erkek bebeğe, hipoplastik sol kalp sendromu (kalbin sol yarısının gelişmemiş olması) teşhisi konuldu.

Doktorların tavsiyesi üzerine, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dünyaya gelen bebeğin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, diğerinin de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevki uygun görüldü.

Bebekler, iki ambulans uçakla Kayseri Havalimanı'ndan, Ankara ve İstanbul'daki hastanelere nakledildi.