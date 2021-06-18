Son dakika... Kalp krizi geçiren 39 yaşındaki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çiftçilik yapan 39 yaşındaki 2 çocuk babası geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Kaynarca ilçesi Sabırlı Mahallesi Çengelli Sokak üzerinde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Veysel Çur (39) sabah saatlerinde evinde rahatsızlandı. Rahatsızlanan Çur, sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçiren 39 yaşındaki Veysel Çur, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA