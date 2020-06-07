Son dakika! Kalp krizi geçiren kepçe operatörü, hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yol yapımında çalışan genç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yol yapımında çalışan genç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt'un Baldıran köyünde Valay Yol Yapımında yol açma çalışmalarında çalışan Kepçe Operatörü Barış Erik, fenalaşması sonucu Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kastamonu'da doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Barış Erik, kurtarılamadı. Erik'in, kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Erik'in cenazesi, hastanenin morgundan alınarak memleketi Araç ilçesine gönderildi. Erik'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına gözyaşları arasında defnedildi. - KASTAMONU

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez

Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı

5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi

Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı

Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam

Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber

Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı

Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı

Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti

Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti