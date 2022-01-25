Son dakika: Kalp krizi geçiren vatandaşı kepçe ambulansa yetiştirdi - Son Dakika

Büyükçekmece'de kalp krizi geçiren bir vatandaş kepçe ile ambulansa yetiştirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte yaşanan aksaklıklar sürüyor. İstanbul Büyükçekmece'de kardan dolayı yolların kapanması nedeniyle kalp krizi geçiren bir vatandaş Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından kepçe ile ambulansa yetiştirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL