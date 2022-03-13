Son Dakika | Kalp krizi sonucu şehit olan komiser yardımcısının cenazesi Kilis'e uğurlandı - Son Dakika
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Son Dakika | Kalp krizi sonucu şehit olan komiser yardımcısının cenazesi Kilis'e uğurlandı

13.03.2022 11:19
Son Dakika | Kalp krizi sonucu şehit olan komiser yardımcısının cenazesi Kilis'e uğurlandı

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Mehmet Ali Kurtoğlu'nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Kilis'e gönderildi.

Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Mehmet Ali Kurtoğlu'nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Kilis'e gönderildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan 48 yaşındaki Komiser Yardımcısı Mehmet Ali Kurtoğlu, dün gece saatlerinde kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Kurtoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Kurtoğlu için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde resmi tören düzenlendi. Düzenlenen törene Vali Davut Gül, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan'ın yanı sıra polisler katıldı. Kurtoğlu'nun cenazesi, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın okuduğu duaların ardından defnedilmek üzere Kilis'e gönderildi. Cenazenin yarın Kilis'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Son Dakika | Kalp krizi sonucu şehit olan komiser yardımcısının cenazesi Kilis'e uğurlandı
Son Dakika | Kalp krizi sonucu şehit olan komiser yardımcısının cenazesi Kilis'e uğurlandı
Son Dakika | Kalp krizi sonucu şehit olan komiser yardımcısının cenazesi Kilis'e uğurlandı

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Kalp Krizi, Komiser, Şehit, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kalp krizi sonucu şehit olan komiser yardımcısının cenazesi Kilis'e uğurlandı - Son Dakika


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