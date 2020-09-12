Son dakika! Kaman'da "Kovid-19 tedbirleri" denetimi - Son Dakika

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığındaki heyet denetim yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın ve beraberindeki heyet, Kaman ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, koronavirüs tedbirlerine uyulmasını istedi.

Ziyaretleri sırasında konuşan Vali Akın, koronavirüsle mücadelede temel unsurlar olan maske, mesafe ve temizlik kurallarının öneminden bahsetti.

Toplum sağlığının korunmasını amaçladıklarını vurgulayan Akın, "Salgınla mücadele kapsamında tedbir kararları alıp uygulamaya koyuyoruz. Kurallara uyulması konusunda vatandaşlarımıza hatırlatmalar yapıyor, halkımızın maske, mesafe ve temizlik hususlarına uymasını istiyoruz. Koronavirüs salgınının henüz bitmediğini, ciddiyetini koruduğunu anlatarak, bu konuya dikkat çekiyor, toplumda farkındalık oluşturmak üzere denetimler gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Kaman Kaymakamı Şükrü Özcan, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak ve ilgili kurum amirleri de eşlik etti.