Son dakika! Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı - Son Dakika

Son dakika! Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı

25.03.2021 22:28

Son dakika haber... Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı Sivas'ta bir iş yerine girerek güvenlik kamerasını devre dışı bırakan hırsız kasada bulunan 12 bin 500 lirayı çalarak kayıplara karıştı Sivas'ta bir iş yerine girerek güvenlik kamerasını devre dışı bırakan hırsız...

Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı

Sivas'ta bir iş yerine girerek güvenlik kamerasını devre dışı bırakan hırsız kasada bulunan 12 bin 500 lirayı çalarak kayıplara karıştı

SİVAS - Sivas'ta bir iş yerine girerek güvenlik kamerasını devre dışı bırakan hırsız kasada bulunan 12 bin 500 lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre olay Altuntabak Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde kombi servisi yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Kapıyı açarak içeri giren hırsız güvenlik kamerası sistemini devre dışı bırakıp kasada bulunan 12 bin 500 lirayı çaldı. Kayıplara karışan hırsızın güvenlik kamerası kayıt cihazının hard diskini de yanında götürdüğü öğrenildi. Sabah iş yerini açmak için dükkana gelen çalışan ise soyulduklarını anlayınca durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Hard diski almışlar"

İş yeri sahibi Selçuk Sarıkaya, kameranın kablolarını çekip içerisinden de hard diski aldıklarını belirterek, "Burada kombi servisiyim. Sabah geldiğimizde dükkanımızın kapısı açık bir şekilde kasamızın soyulduğunu gördük. 12 bin 500 lira bir kaybımız oldu. Kapıyı normal bir şekilde anahtarla açacak gibi açmışlar profesyonel bir işçilik var burada kırıp içeriye girmişler geldiğimizde kasamız zaten açıktı. Kameramızın içerisindeki hard diski almışlar. Şikayette bulunduk. Kameranın kablolarını çekmişler içerisinden de hard diski almışlar. Profesyonel bir işçilik var burada içindeki hard diski söküp almışlar" dedi.

Son dakika! Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı
Son dakika! Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı
Son dakika! Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı
Son dakika! Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı

Altuntabak Mahallesi, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı - Son Dakika


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