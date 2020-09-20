Son Dakika: Kameradan belirlenen otomobilden hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, park halindeki otomobillerden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Hırsızlık olayı, önceki gün Alleben Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki araçlarından değerli eşyaların çalındığını fark eden sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikayet üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 2 şüpheliyi belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:04 - Kaynak: DHA
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