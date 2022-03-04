(İSTANBUL)Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıl hapis istemi - Son Dakika
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(İSTANBUL)Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıl hapis istemi

04.03.2022 13:00

(İSTANBUL)Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıl hapis istemiİSTANBUL Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli kameramana yumruk atarak kornea nakli yapılan gözünde büyük oranda görme kaybına neden olan şahıslar hakkında iddianame hazırlandı.

(İSTANBUL)Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıl hapis istemi

İSTANBUL Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli kameramana yumruk atarak kornea nakli yapılan gözünde büyük oranda görme kaybına neden olan şahıslar hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, yaşanan kavgaya ilişkin 6 müşteki sanık hakkında değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 6 kişinin karıştığı kavga anlatıldı. İddianamede Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli kameraman Ercan Yüksel, fotoğrafçı Hasan Canberk Savaşeri ile şoför Mevlüt Çalışkan'ın kar yağışının etkili olduğu 28 Ocak günü ilçedeki olumsuz durumu görüntülemek için göreve çıktıkları belirtildi. 3 kişinin seyir halindeyken kayganlaşan yolda aynı istikamette giden Arslan, Servet ve Deniz Erdem'in bulunduğu araca arkadan çarptıkları da iddianamede açıklandı. Araçtan inen Arslan, Servet ve Deniz Erdem ile Avcılar Belediyesinin 3 çalışanı arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü de iddianamede açıklandı. Kavga sırasında müşteki sanıklar Servet ve Deniz Erdem'in Ercan Yüksel'in gözüne birçok kez vurduğu da iddianamede aktarıldı. Yüksel'in hayati tehlike geçirmeyecek ve basit tıbbi müdahaleyle iyileşemeyecek şekilde yaralandığı iddianamede kaydedildi.

İddianamede, müşteki sanık Arslan Erdem'in 'kamu görevlisini basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar, tutuklu olan müşteki sanıklar Deniz ile Servet Erdem'in de 'basit yaralama' ve 'kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Müşteki sanıklar Hasan Canberk Savaşeri, Mevlüt Çalışkan ve Ercan Yüksel'in ise 'basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisleri talep edildi.

(İSTANBUL)Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıl hapis istemi
(İSTANBUL)Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıl hapis istemi
(İSTANBUL)Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıl hapis istemi

YORUMLAR
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Halkla İlişkiler, Ercan Yüksel, Avcılar, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa (İSTANBUL)Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıl hapis istemi - Son Dakika


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