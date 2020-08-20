Son dakika... - Kameraya kaydedilen cinayetle ilgili 1 kişi kovalama sonucu yakalandı - Son Dakika

Son dakika... - Kameraya kaydedilen cinayetle ilgili 1 kişi kovalama sonucu yakalandı

Bir son dakika haberine göre Kameraya kaydedilen cinayetle ilgili 1 kişi kovalama sonucu yakalandı Samsun'da cep telefonu ile görüntülenen cinayetle ilgili 1 kişi, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Kameraya kaydedilen cinayetle ilgili 1 kişi kovalama sonucu yakalandı

SAMSUN - Samsun'da cep telefonu ile görüntülenen cinayetle ilgili 1 kişi, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak'ta Canik Belediyesi yanında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsame Ünveren adlı genç sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar yaralı gence yerde yatarken kafasına silah kabzası ile defalarca vurup, daha sonra da tüfek dipçiği ile vurmayı sürdürerek tabancayla da yine ateş ettiler. Bütün bu anlar cep telefonu ile sahiye saniye görüntülenirken, saldırganlar daha sonra kaçtı. Silahlı saldırı sırasında Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi Cemil G. de kazara bacağından yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet edip, kafasına da darbe alarak ağır yaralanan Hüsame Ünveren 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye, Cemil G. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Hüsame Ünveren yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, bugün olayla ilgili aranan 20 yaşındaki E.E.'yi takibe aldı. Söz konusu genç polisin takibinde olduğunu fark edince kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu peşindeki polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak, E.E.'yi Canik ilçesi Yeni Mahallesi Stat Dış Kavşak yanında yakaladı. Gözaltına alınan E.E., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde adli raporun alınmasının ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna teslim edildi. Olayla ilgili 3 kişinin daha arandığı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.

Son dakika... - Kameraya kaydedilen cinayetle ilgili 1 kişi kovalama sonucu yakalandı

Canik Belediyesi, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:28

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... - Kameraya kaydedilen cinayetle ilgili 1 kişi kovalama sonucu yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika

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