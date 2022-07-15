Son dakika... KAMERİYEDE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika... KAMERİYEDE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

15.07.2022 16:19

Son dakika haberler: Trabzon'un Sürmene ilçesinde kameriyede Muhammet H.'nin (25) tabancaya vurduğu Uğurcan Bayraktar (24) ve Mertcan Aygün (22) hayatını kaybettiği, Harun Demir'in (20) ise yaralandığı olay anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde kameriyede Muhammet H.'nin (25) tabancaya vurduğu Uğurcan Bayraktar (24) ve Mertcan Aygün (22) hayatını kaybettiği, Harun Demir'in (20) ise yaralandığı olay anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. İlçe belediyesine ait kamerası görüntülerinde; tişört giyen şüpheli Muhammet H.'nin silahıyla kameriyede oturan ve kaldırımdan yola atlayarak kaçmaya çalışan kişiye tabancayla ateş edip, olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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Trabzon'da sokak ortasında silahlar çekildi: 2 ölü, 1 yaralı Trabzon'da sokak ortasında silahlar çekildi: 2 ölü, 1 yaralı Kameriyede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2) Kameriyede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika... KAMERİYEDE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... KAMERİYEDE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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