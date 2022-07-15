Trabzon'un Sürmene ilçesinde kameriyede Muhammet H.'nin (25) tabancaya vurduğu Uğurcan Bayraktar (24) ve Mertcan Aygün (22) hayatını kaybettiği, Harun Demir'in (20) ise yaralandığı olay anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. İlçe belediyesine ait kamerası görüntülerinde; tişört giyen şüpheli Muhammet H.'nin silahıyla kameriyede oturan ve kaldırımdan yola atlayarak kaçmaya çalışan kişiye tabancayla ateş edip, olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Son dakika... KAMERİYEDE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika