Son dakika! Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 4 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika! Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 4 asker hayatını kaybetti

10.05.2022 15:23
Son dakika! Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 4 asker hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Güney Batı bölgesinde ayrılıkçı grup üyelerinin saldırılarında 4 asker yaşamını yitirdi.

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Güney Batı bölgesinde ayrılıkçı grup üyelerinin saldırılarında 4 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Batı bölgesinde yer alan Lebialem şehrinde devriye gezen askerler, ayrılıkçı grup üyeleri tarafından pusuya düşürüldü.

Ayrılıkçılar, araçtaki 4 askeri öldürdü.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de, "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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Güney Batı, İngilizce, Kamerun, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 4 asker hayatını kaybetti - Son Dakika


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