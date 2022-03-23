Son dakika! Kamerun'da Boko Haram saldırısında 2 asker öldü - Son Dakika
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Son dakika! Kamerun'da Boko Haram saldırısında 2 asker öldü

23.03.2022 23:06
Son dakika! Kamerun'da Boko Haram saldırısında 2 asker öldü

Son dakika gelişmesine göre Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde Boko Haram terör örgütü üyelerinin saldırısında, 2 gönüllü asker hayatını kaybetti.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde Boko Haram terör örgütü üyelerinin saldırısında, 2 gönüllü asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Uzak Kuzey bölgesinin Mayo Tsanaga mevkisinde gönüllü askerlerin bulunduğu kampa saldırı düzenledi.

Saldırıda, 2 asker yaşamını yitirdi.

Saldırı sonrasında, bölgede bulunan bazı evleri yağmalayan teröristlerin sınırı aşarak komşu Nijerya'ya geçtikleri belirtildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kamerun'da Boko Haram saldırısında 2 asker öldü - Son Dakika


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