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Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi - Son Dakika

Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi

08.07.2021 15:23

Son dakika: Hükümetin, kamu işçilerine yaptığı zam teklifi netleşti. Buna göre brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL, brüt 3.750 - 4.000 TL arasında maaş alanlara ise 60 TL önerildi.

İşçilere yapılacak olan zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendikalar taleplerini iletti. Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin, mevcut brüt ücretten yaklaşık bin lira fazlasını talep etti. Şu anda 3.750 olan brüt ücretin, 4. 800 TL'ye yükseltilmesi talep edildi.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise zam teklifiniTürk-İş ve Hak-İş temsilcilerine iletti. Hükümetin teklifi brüt 3.577 TL ile 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL, brüt 3.750 TL ile 4 bin TL arasında maaş alanlara 60 TL seyyanen zam oldu.

700 BİN İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Geçtiğimiz yıllarda 200 bin kişinin yakından takip ettiği görüşmelerin kapsamına bu yıl, taşerondan kamuda kadroya geçen işçiler de dahil oldu. İşçi sayısının artmasıyla birlikte bu yıl 700 binden fazla işçinin sosyal ve mali hakları sonuçlardan etkilenecek.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi

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Son Dakika Ekonomi Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (4)
  • Ömer Faruk Kara: Seçim malzemesi olarak taşerondan kadroya alıp daha sonra 3 sene boyunca unutulan kamu alanında çalışan İŞÇİLER dalga gecer gibi verilen bu zam teklifini unutmayacağın adımm gibi eminim... Nasıl ki seçimi kazanmak adına kadroya alındıysa, bu saçma teklifle seçimin bilinçli bir şekilde kaybedilmek isteniyor kanaatindeyim.. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Ertekin KARADAĞLI : Rahmetli Erbakan, Rahmetli Ecevit.... sizi beğenmezlerdi, memur ve işçi sayenizde biraz " bizde insan gibi yaşıyoruz" diyebilmişti... Cevap Yaz 48 0 Yayından Kaldır
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