Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi

İşçilere yapılacak olan zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendikalar taleplerini iletti. Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin, mevcut brüt ücretten yaklaşık bin lira fazlasını talep etti. Şu anda 3.750 olan brüt ücretin, 4. 800 TL'ye yükseltilmesi talep edildi.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise zam teklifiniTürk-İş ve Hak-İş temsilcilerine iletti. Hükümetin teklifi brüt 3.577 TL ile 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL, brüt 3.750 TL ile 4 bin TL arasında maaş alanlara 60 TL seyyanen zam oldu.

700 BİN İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Geçtiğimiz yıllarda 200 bin kişinin yakından takip ettiği görüşmelerin kapsamına bu yıl, taşerondan kamuda kadroya geçen işçiler de dahil oldu. İşçi sayısının artmasıyla birlikte bu yıl 700 binden fazla işçinin sosyal ve mali hakları sonuçlardan etkilenecek.

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