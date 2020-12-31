Son Dakika! Kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri 29 Ocak ve 11 Mayıs'ta, maden işçilerinin ise 24 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika

Son Dakika! Kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri 29 Ocak ve 11 Mayıs'ta, maden işçilerinin ise 24 Aralık'ta yapılacak

31.12.2020 08:16

Son dakika! Cumhurbaşkanı kararına göre kamu işçilerine ikramiyenin ilk yarısı 29 Ocak'ta ödenecek. İkramiyenin ikinci yarısı ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Maden işçilerine ikramiye ödemesi ise 24 Aralık'ta yapılacak.

Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendi. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, ilave tediyenin birinci yarısının 29/01/2021, diğer yarısının 11/05/2021 tarihinde ödenmesine, yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.

Son Dakika! Kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri 29 Ocak ve 11 Mayıs'ta, maden işçilerinin ise 24 Aralık'ta yapılacak

TEDİYE NE DEMEK?

Tediyenin kelime anlamı "Para vb. bir şey verme, ödeme" şeklindedir. İlave tediye ise ek ödeme demek.

TEDİYEYİ KİMLER ALABİLİR?

"Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;

"Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. "

maddesi uyarınca,genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.

Son Dakika! Kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri 29 Ocak ve 11 Mayıs'ta, maden işçilerinin ise 24 Aralık'ta yapılacak

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri 29 Ocak ve 11 Mayıs'ta, maden işçilerinin ise 24 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi Çiğ köfte tartışması can aldı! Baba, oğlunu öldürdü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi Demet Akalın, tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı
Aylin Sözer'in babası sevgili iddialarına yanıt verdi: Erkek arkadaşı değil, kızımın böyle bir şeye vakti yok Aylin Sözer'in babası sevgili iddialarına yanıt verdi: Erkek arkadaşı değil, kızımın böyle bir şeye vakti yok         
07:55
Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız? Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?         
07:40
Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı         
00:54
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi         
23:42
Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ağabeyi vefat etti Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ağabeyi vefat etti         
23:14
Eski manken Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor Eski manken Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor         
22:38
Gelecek Partisi İl Başkanı'na silahlı saldırıyı düzenleyen başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı Gelecek Partisi İl Başkanı'na silahlı saldırıyı düzenleyen başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı         
22:07
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma         
16:59
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm         
11:46
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak emojili maske takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak emojili maske takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 08:30:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! Kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri 29 Ocak ve 11 Mayıs'ta, maden işçilerinin ise 24 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei