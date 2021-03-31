Son dakika haber... Kamuda rüşvet ve dolandırıcılık operasyonu; İcra müdürü de gözaltında (1) - Son Dakika

Son dakika haber... Kamuda rüşvet ve dolandırıcılık operasyonu; İcra müdürü de gözaltında (1)
31.03.2021 10:56
Son dakika gündem haberi... İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "İhaleye fesat karıştırma", "Rüşvet", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" iddiasıyla düzenlenen operasyonda, icra müdürü, icra müdür yardımcılarının olduğu 17 kamu görevlisinin de arasında yer aldığı 29 kişiye...
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "İhaleye fesat karıştırma", "Rüşvet", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" iddiasıyla düzenlenen operasyonda, icra müdürü, icra müdür yardımcılarının olduğu 17 kamu görevlisinin de arasında yer aldığı 29 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
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