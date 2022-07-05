Son dakika... Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

05.07.2022 13:12
Son dakika... Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 374 kadroya şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 374 kadroya şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni, Pursaklar ilçesindeki Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlendi.

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, son zamanlarda yeni bir modanın ortaya çıktığını belirterek, "Bulunduğu şartlardan memnun olmadığını söyleyen insanlar yurt dışına çıkmak için adım attıklarında şöyle bir cümle kuruyorlar, ' Türkiye, mühendis ve doktorlarını kaybediyor, filanca ülke şunu alıyor, gençlerimize teşvikler sunuyor.' Bu son derece yanıltıcı ve sorunlu bir yaklaşımdır." dedi.

Türkiye'nin gerek eğitim gerek çalışma hayatıyla ilgili dünya ülkeleriyle iş birliğine açık ve daima iş geliştirme çabalarında bulunduğuna işaret eden Öncü, yurt dışına gidenlerden ülkesinin değersizleştirildiğini düşünenlerin yanlış bir bakış açısına sahip olduklarını söyledi.

Öncü, "Bakanlık olarak şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımızın yasayla güvence altına alınan haklarının yanında yaşam standartlarını yükselterek ve sürekli bir iyileştirme yaparak gerçekleştirdiğimiz hizmetleri hayata geçirmek en önemli hedefimiz oldu." ifadesini kullandı.

"Refah seviyenizi yükseltmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız"

Devletin ve milletin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sahip çıkmaya devam edeceğini kaydeden Öncü, bu kişilerin refah seviyelerini yükseltmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını bildirdi.

Öncü, 2012'den bu yana yapılan yasal düzenlemelerle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sağlanan haklara değinerek, "2002'de kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 6 bin 315 iken bugün gerçekleştirdiğimiz 374 kişinin atanmasıyla bu sayı 47 bin 437 olacak." diye konuştu.

Daha sonra noter huzurunda yapılan atamayla 374 kişi, kamu kurum ve kuruluşlarındaki çeşitli kadrolara yerleştirildi.

Atama sonuçları, saat 18.00 itibarıyla "https://sosyalatama.aile.gov.tr/" internet adresinden öğrenilebilecek.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, programındaki değişiklik nedeniyle törene katılamadı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Türkiye'ye yatırım ilgisinde patlama var Son dakika haberi | Türkiye'ye yatırım ilgisinde patlama var Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, ekonomik krize son verebileceğine inanıyor Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, ekonomik krize son verebileceğine inanıyor
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:14 Bağcılar'da ağaçtaki maymunu görenler şok oldu! Uzatılan muzla gelmeyen maymun uyuşturucu iğneyle bayıltıldı
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
14:11 BDDK'nın şirketlere yönelik aldığı kredi kararına İstanbul Sanayi Odası'ndan tepki: Kaliteli finansmana erişim noktasında çok ciddi problem yaşanıyor
14:07 İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu
13:58 KOM'un nefes kesen operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı!
13:54 AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak
13:50 Tatile çıkan Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Sevgilisi Umut Evirgen o anları hayranlıkla izledi
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
13:21 Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 Kıdem Tazminatı ücreti belli oldu: Tavan ücreti 15 bin 371 liraya yükseldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 14:28:54. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement