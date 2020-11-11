Son dakika: Kamyon altında kalan bisiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

Son dakika: Kamyon altında kalan bisiklet sürücüsü öldü
11.11.2020 09:28
Son dakika haberler: KONYA'nın Ereğli ilçesinde kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü Osman Gök (58) hayatını kaybetti.
KONYA'nın Ereğli
ilçesinde kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü Osman Gök
(58) hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 17.10 sıralarında Türbe Mahallesi Şehit Ali Aksu Caddesi'nde meydana geldi. Recep Aktaş yönetimindeki 34 ER 3136 Plakalı kamyon, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Osman Gök'ün kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve kamyonun altında kalan Gök, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Gök, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Aktaş da gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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