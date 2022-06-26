Son dakika! Kamyon demir yoluna yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Kamyon demir yoluna yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

26.06.2022 21:28
Son dakika! Kamyon demir yoluna yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Gelen son dakika haberine göre ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde odun yüklü kamyonun demir yoluna yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde odun yüklü kamyonun demir yoluna yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Saltukova beldesi Aşağıtamaşarlık Köyü'nde meydana geldi. Satılmış Kara (53) yönetimindeki 67 NN 694 plakalı odun yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak Filyos-Saltukova demir yoluna yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü Satılmış Kara ve araçta bulunanlardan Ali Aldıbaş (56) hayatını kaybetti, Arif Ayvacı ile Osman Kadam ise yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.  Kaza sonrası demir yolunda tren seferleri durduruldu. Seferler, kamyonun kaldırılmasının ve meydana gelen tahribatın onarılmasının ardından yeniden başladı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Saltukova, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Kamyon demir yoluna yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika! Kamyon demir yoluna yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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