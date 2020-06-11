Son Dakika: Kamyon dereye uçtu, şoförü araçtan atlayarak kurtuldu

Son dakika güncel haberi... KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, köprünün demir korkuluklarına çarparak dereyeuçup asılı kaldı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, köprünün demir korkuluklarına çarparak dereyeuçup asılı kaldı. Sürücü Tayyar Özkan, kamyondan son anda atlayarak kurtuldu. Kaza, akşam saatlerinde Domaniç- Tavşanlı yolu, Kırık Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Tayyar Özkan yönetimindeki 06 BY 0859 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kırık köprü girişindeki demir korkuluklara çarparak dereye uçup asılı kaldı. Sürücü Özkan, son anda kamyondan atlayarak kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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