KAMYON KÖMÜR OCAĞINDA 200 METREDEN YUVARLANDI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

ŞIRNAK'ta kömür ocakları döküm sahasında kömür boşaltırken yaklaşık 200 metreden yuvarlanan kamyonun şoförü Mehmet Halil Külter (32) yaşamını yitirdi, yanındaki Hacı Acar (21) ise yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocağında meydana geldi. Kömür döküm sahasında Mehmet Ali Külter'in kömür boşalttığı kamyon, yaklaşık 200 metreden yuvarlandı. Kazada Külter ile yanındaki Hacı Acar yaralandı. Çağırılan ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Ali Külter, kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Külter'in cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. Hacı Acar'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)