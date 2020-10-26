Son dakika... Kamyon traktöre, başka kamyon da sürücüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika... Kamyon traktöre, başka kamyon da sürücüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

26.10.2020 01:53

Son dakika haberine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde kamyonun traktöre çarpmasıyla yola savrulan traktör sürücüsü başka bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti, kazada 2 kişi de yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kamyonun traktöre çarpmasıyla yola savrulan traktör sürücüsü başka bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti, kazada 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Seydişehir Bozkır Karayolu Kisecik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş G. idaresindeki 07 EB 251 plakalı kamyon aynı yönde seyir halinde olan Ahmet Kök idaresindeki 42 K 4125 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör devrilirken, sürücü ve traktörde bulunan eşi Betül Cömert Kök traktörden savrularak yere düştü. Kazada yola savrulan traktör sürücüsü Ahmet Kök'e arkadan gelen ve sürücüsünün ismi alınamayan 07 FPC 65 plakalı kamyon çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada, traktör sürücüsü Ahmet Kök olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Betül Cömert Kök ve kamyon sürücüsü Durmuş G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Kök'ün cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Son dakika... Kamyon traktöre, başka kamyon da sürücüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Kamyon traktöre, başka kamyon da sürücüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Kamyon traktöre, başka kamyon da sürücüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Kamyon traktöre, başka kamyon da sürücüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Kamyon traktöre, başka kamyon da sürücüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Kamyon traktöre, başka kamyon da sürücüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Seydişehir, Traktör, Konya, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kamyon traktöre, başka kamyon da sürücüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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