Kamyon yangını Bolu Dağı Tüneli'nde ulaşımı aksattı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kamyon yangını nedeniyle ulaşım İstanbul istikametine bir süre kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Halis Elikara idaresindeki 34 JC 0616 plakalı römorklu kamyon, Bolu Dağı Tüneli'nin içinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kamyondan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Otoyoldan İstanbul yönüne seyreden araçlar, polis ve Karayolları ekipleri tarafından çalışmalar tamamlanana kadar Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Ulaşım yaklaşık 1,5 saat süren soğutma çalışmalarının ardından tek şeritten sağlanmaya başlandı.