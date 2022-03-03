Son Dakika | KAMYONA ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ YOLCU ÖLDÜ - Son Dakika
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Son Dakika | KAMYONA ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ YOLCU ÖLDÜ

03.03.2022 17:13
Son Dakika | KAMYONA ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ YOLCU ÖLDÜ

Son dakika gelişmesine göre KAĞITHANE, D-100 Karayolu'nda, sürücüsünün, önündeki araçları geçmek isterken bariyere çarptığı motosiklet, geçmek istediği hafriyat kamyonunun arka tekerleğine vurarak devrildi.

KAĞITHANE, D-100 Karayolu'nda, sürücüsünün, önündeki araçları geçmek isterken bariyere çarptığı motosiklet, geçmek istediği hafriyat kamyonunun arka tekerleğine vurarak devrildi. Motosiklette yolcu olarak bulunan Ahmethan Artukoğlu (26), feci şekilde hayatını kaybetti, sürücü ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Talatpaşa Mevkii'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 34 DIB 643 plakalı motosiklet sürücüsü Ramazan Çalman, arkadaşı Ahmethan Artukoğlu ile Çağlayan'dan Haliç Köprüsü yönüne ilerlediği sırada trafik yavaşladı. Motosiklet sürücüsü, önünde ilerleyen Necati Hanoğlu yönetimindeki 34 KL 4116 plakalı hafriyat kamyonunu geçmek için emniyet şeridine yöneldi. İddiaya göre, kamyonun sağına giren Çalman'ın kullandığı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyere çarptı. Kontrolden çıkarak savrulan motosiklet kamyonun sağ arka tekerleğine çarparak devrildi.

Selesi de kamyonun tekerleğine sıkışan motosikletin devrilmesi sırasında, bacakları pergel gibi açılarak yere düşen yolcu Ahmethan Artukoğlu (26) feci şekilde hayatını kaybederken, sürücü Ramazan Çalman hafif şekilde yaralandı. Artukoğlu ve Çalman'ın internet üzerinden hizmet veren bir alışveriş sitesi kuryesi olduğu, kaza sırasında mesaide olmadıkları öğrenildi.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaptıkları ilk incelemede Artukoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit eden sağlık ekipleri, yaralı Ramazan Çalman'ı ambulansla Okmeydanı Pof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayı duyarak olay yerine gelen iş arkadaşları, Ahmet Artukoğlu'nun cesedini görünce sinir krizleri geçirdi. Kendilerini yerden yere atan arkadaşları sağlık görevlilerince teskin edildi. Hafriyat kamyonu sürücüsü Necati Hanoğlu, sağ şeritte ilerlerken motosikletin arkadan çarptığını belirterek "Arka tekere çarpıp düştü. Ben seyir halindeydim, emniyet şeridine çarpıp toparlayamadı benim arkamdan tekere vurdu. Oraya vurunca bariyerin arasında kaldı" dedi.Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Ahmethan Artukoğlu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtti.

Görüntü dökümü: -----------------Hayatını kaybeden yolcudan görüntüPolis ekiplerinin çalışmasıSağlık ekiplerinin ceset üzerindeki incelemeleriKaza nedeniyle oluşan trafikten görüntüYaralıdan görüntüKamyon şoförüyle röportajÖlü ve yaralının mesai arkadaşlarının olay yerine gelmesiBazı motokuryelerin cesede bakıp ağlaması

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Polis ekipleri üniversite öğrencilerine güvenli motosiklet sürüş eğitimi verdi Polis ekipleri üniversite öğrencilerine güvenli motosiklet sürüş eğitimi verdi Son dakika haberleri... Kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı Son dakika haberleri... Kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

D-100 Karayolu, Motosiklet, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | KAMYONA ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ YOLCU ÖLDÜ - Son Dakika


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