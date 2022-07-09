KAMYONET IRMAĞA DÜŞTÜ 5 YARALI - Son Dakika
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KAMYONET IRMAĞA DÜŞTÜ 5 YARALI

09.07.2022 21:23

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde kontrolden çıkıp, ırmağa düşen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde kontrolden çıkıp, ırmağa düşen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde ilçenin Beşköy Yılmazlar Mahallesi Dağardı mevkisinde meydana geldi. Sabri Susuz idaresindeki plakası bilinmeyen kamyonet, virajı aldığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ırmağa yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Susuz, araçtaki Hamit Aysoy, Ahmet Feyzioğlu, İsmail Kahveci ve Dursunali Aydın, gelen sağlık ekibi ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden yola çıkarıldı. Kaza yerinde ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

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Kaynak: DHA

Beşköy, Susuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAMYONET IRMAĞA DÜŞTÜ 5 YARALI - Son Dakika

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