Üye Girişi
Son Dakika | Kamyonet şarampole devrildi; 4 yaralıdan Serengül, hastane yolunda öldü - Son Dakika

Son Dakika | Kamyonet şarampole devrildi; 4 yaralıdan Serengül, hastane yolunda öldü

09.02.2022 17:21
Son Dakika | Kamyonet şarampole devrildi; 4 yaralıdan Serengül, hastane yolunda öldü

Gelen son dakika haberine göre KONYA'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen kamyonette 4 kişi yaralandı.

KONYA'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen kamyonette 4 kişi yaralandı. Serengül Erdil (20), hastaneye sevki sırasında yolda hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Konya- Adana yolunun Kesmes Mahallesi yakınında meydana geldi. Enes Yıldırımel (72) yönetimindeki 42 YC 479 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Enes Yıldırımel ve araçtaki Hanife Yıldırımel (67), Songül Erdil (19) ve Serengül Erdil yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serengül Erdil, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya'daki hastaneye sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500

Kamyonet, Konya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kamyonet şarampole devrildi; 4 yaralıdan Serengül, hastane yolunda öldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:18 Son Dakika: Hatay emniyeti önledi! 4 canlı bomba kilolarca patlayıcıyla yakalandı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:07 TEM Otoyolu'nun ortasında durdu, herkes aracının bozulduğunu düşündü ama o kalp krizi geçiriyordu
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
16:29 Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 17:29:04. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Kamyonet şarampole devrildi; 4 yaralıdan Serengül, hastane yolunda öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement