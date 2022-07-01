Son dakika... Kamyonet takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Kamyonet takla attı: 3 yaralı

01.07.2022 16:57
Son dakika... Kamyonet takla attı: 3 yaralı

Son dakika haberine göre Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Karakoç Mahallesi'nde meydana geldi. Tayyar Koç yönetimindeki 04 AK 305 plakalı Ford marka kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan Tayyar Koç ile yanında bulunan Yekbun Koç ve Tekbun Koç, sıkıştıkları yerden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kamyonet takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Kamyonet takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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