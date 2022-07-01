Alınan bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Karakoç Mahallesi'nde meydana geldi. Tayyar Koç yönetimindeki 04 AK 305 plakalı Ford marka kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan Tayyar Koç ile yanında bulunan Yekbun Koç ve Tekbun Koç, sıkıştıkları yerden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Kamyonet takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

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