Son Dakika | Kamyonet ve tır çarpıştı çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Son Dakika | Kamyonet ve tır çarpıştı çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberleri: Kocaeli TEM Oyoyolu'nda küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin, büyükbaş hayvan tüklü tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Kocaeli TEM Oyoyolu'nda küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin, büyükbaş hayvan tüklü tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak

Kaza gece 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Gebze gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet A. yönetimindeki 06 FZ 9970 plakalı küçükbaş hayvan taşıyan kamyonet, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde ilerlediği sırada aynı yönde giden Serhat A. idaresindeki büyükbaş hayvan yüklü 34 JZ 3525 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Mehmet A. araç içinde sıkışarak yaralanırken çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralı sürücü araç içinden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Mehmet A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada kamyonette bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan telef olurken sağ kalanlar ise bir başka araca yüklenerek götürüldü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

TEM Otoyolu, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 08:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kamyonet ve tır çarpıştı çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

08:19 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 07:41 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 02:11 ABD'de insanlar üzerinde denemesine başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:58 Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 22:04 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 20:42 Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
08:19
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
07:41
ABD'de insanlar üzerinde denemesine başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
02:11
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
23:58
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 08:49:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Kamyonet ve tır çarpıştı çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]