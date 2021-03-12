Kamyonetin bisiklete çarpma anı kamerada - Son Dakika

Kamyonetin bisiklete çarpma anı kamerada
12.03.2021 20:10
- Kamyonetin bisiklete çarpma anı kamerada Samsun'da kamyonetin bisiklet sürücüsü ile çarpışma anı saniye saniye güvenlik kameralarına kaydedildi.
- Kamyonetin bisiklete çarpma anı kamerada
SAMSUN - Samsun'da kamyonetin bisiklet sürücüsü ile çarpışma anı saniye saniye güvenlik kameralarına kaydedildi.
Olay, Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 34 GV 3043 plakalı açık kasa kamyonet ilçe merkezine seyir halinde ilerlediği sırada önünde ilerleyen bisiklet sürücüsü Hasan M. ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaralanan bisiklet sürücüsü Hasan M. ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı olayın yaşandığı yerdeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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