Son dakika! Kamyonetin çarptığı iki kardeşten biri öldü - Son Dakika

Kardeşlerden geriye ise kaza yerinde yola savrulan ayakkabıları kaldı.

Ağır yaralanan İlhami Bilen 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

O.Ç. yönetimindeki 43 ABA 930 plakalı kamyonet, Kütahya - Tavşanlı kara yolunun 15. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Rıfat (16) ve İlhami Bilen (18) kardeşlere çarptı.

Kütahya 'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

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