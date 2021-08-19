BURSA'da, alkollü sürücüsünün kullandığı kamyonetin otobüs durağına daldığı kazada yaralanan 3 kişiden Azerbaycan uyruklu Züfer Telman yaşamını yitirdi. Bu arada kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde meydana geldi. Uludağ Caddesi'nden Çiçek Caddesi'ne doğru giden Özcan Özdoğan yönetimindeki 16 FA 130 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırımdaki seyyar satıcı tezgahına çarptıktan sonra durakta otobüs bekleyen yolcuların arasına daldı. Can pazarının yaşandığı kazada Azerbaycan uyruklu Züfer Telman ile Hakan Aksoy ve Rüveyda Pekdoğan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aracın altında kalan Züfer Telman, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.'ÖLEN YOK DĞİL Mİ' DİYEN SÜRÜCÜYE TEPKİ Kaza sonrası ayakta durmakta güçlük çeken sürücü Özdoğan'ın "Ölen yok değil mi?" diye sorunca çevredekiler tepki gösterdi. Polis öfkeli kalabalığı uzaklaştırarak, sürücüyü gözaltına aldı. Özcan Özdoğan'ın yapılan kontrollerinde 2.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.Kazadan geriye ise pazarda alışveriş yapanların, çevreye dağılan alışveriş torbaları ile eşyaları kaldı. Polis ekipleri, başka kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.KURTARILAMADI

Hastanede tedavisi süren yaralılardan Züfer Telman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bu arada kaza, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.